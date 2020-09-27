Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО

Волинянин Віталій Собуцький відвідав близько 50 країн, десятки морів, океанів, озер, річок і каналів. З найвіддаленіших куточків світу мандрівник везе додому воду та землю.

Про це інформує Суспільне.

Колекцію зі склянками і банками облаштував у власному домі. У підвалі будинку Віталія Собуцького також зберігаються десятки вин з різних країн, номерні знаки та мушлі. Привезену з закордону землю та воду чоловік консервує у банки.

Мандрівник святкував Новий рік на горі Олімп у Греції, у День прапора України заночував на самісінькій вершині Говерли, всієї сім’єю відвідали вулкан Везувій і з кожного місця, де вдалось побувати Віталій везе додому та консервує землю та воду. Скільки на полицях у підвалі місткостей, каже, навіть не рахував. Ще десятки пакетиків із землею зберігає у коробці. Їх потрібно розсортувати і підписати.

Віталій Собуцький розповідає, що першу банку із консервованою землею привіз з міста Фігейра-да-Фош, що у Португалії.

«Чомусь тоді згадав рідні Ківерці та пісню «Грудочку землі своєї до уст прикладу». Набрав землі з під пальми в мішечок. Далі був Лісабон, там теж набрав».

Після тієї подорожі привезли землю додому стало традицією, каже чоловік. В усіх наступних містах та країнах мандрівник шукав визначні, або історичні місця.

«В Берліні землю брав звичайно під Рейхстагом, у Парижі з-під Ейфелевої вежі».

Серед десятків склянок із водою з озер, річок, морів та океанів світу, Віталій виділяє ємність яку привіз із Казахстану.

«Водичка з озера Балхаш! Це озеро унікальне тим, що воно на половину прісне, на половину солоне. Я знаю, що сюди приїздив Жак Кусто зі своєю експедицією, щоб зрозуміти цей факт, але наскільки мені відомо вони нічого не зрозуміли».

Через захоплення у мандрівника іноді виникають проблеми на митниці.

Так під час повернення з однієї із подорожей українські прикордонники не повірили, що чоловік везе додому мішечки із землею.

«Бувало, що і нюхали ту землю, і на зуб пробували. Коли розуміли, що це не якісь заборонені речовини махали рукою», — сміється Віталій.

Через пандемію коронавірусу Віталій разом із родиною стали подорожувати Україною. На поличці, поруч із океанською водою тепер стоять склянки привезені з Дніпра, Тиси, Стоходу.

«Україна незвідана, тут стільки є цікавого. Завдяки тому карантину я побачив, що Україна понад усе!».

«Я подорожую, щоб жити», — каже Віталій. Серед десятків відвіданих країн та сотні міст мандрівник жодної не виділяє. Каже улюбленої місцини немає. З кожної поїздки чоловік привозить не лише експонати для власної колекції, а й незабутні враження та досвід. Нині планує наступну поїздку. Хоче відвідати Мексику.