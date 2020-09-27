У Tesla появился дешевый конкурент

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У американского производителя электрокаров Tesla появился дешевый конкурент на самом крупном в мире рынке электромобилей — в Китае. Об этом пишет Bloomberg.

В августе 2020 года самым продающимся электрокаром на китайском рынке стала модель Hongguang Mini EV, которая производится совместным предприятием китайской государственной автомобилестроительной компании SAIC Motor и американской General Motors. Мини-электромобиль продается по цене ниже 5 тысяч долларов и может проехать на едином заряде 170 километров.

Tesla между тем в сентябре 2020 года во время Battery Day заявила, что снизит стоимость электромобиля до 25 тысяч долларов только через три года. После такого заявление главы компании Илона Маска акции Tesla обвалились.

Одна из самых больших сложностей в снижении цены за электрокар — стоимость аккумулятора, в котором используются дорогие металлы, например, литий, кобальт, никель и марганец. На один только аккумулятор приходится четверть цены всего электромобиля.