Пашинян призвал мировое сообщество удержать Турцию от вмешательства конфликт в Карабахе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в конфликт в Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов», — заявил политик.

Он выразил мнение, что международное сообщество должно «пресечь опасное развитие событий».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых выразил поддержку Баку.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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