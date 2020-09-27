Эксперт рассказал, как собаки учатся распознавать зараженных COVID-19

В аэропортах ряда стран начали дежурить кинологи со служебными собаками, которые натренированы на выявление носителей COVID-19. В интервью радио Sputnik президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как проходит обучение собак.

По его словам, животные не контактируют напрямую с человеком — они нюхают образец человеческого пота на салфетке.

«Животные чувствуют свою ответственность и испытывают стресс, если что-то не получается. Специально выбран вариант работы с образцами (собаки обнюхивают салфетки, а не контактируют напрямую с пассажирами), что позволяет снизить стресс, во-первых, за счет снижения количества людей, с которыми должна контактировать собака, а во-вторых, за счет уменьшения количества посторонних запахов», — отметил Голубев.

«Обучить распознавать конкретный запах можно в течение 3−5 недель ежедневных тренировок. Очень многое зависит от конкретной собаки и ее способностей к обучению. Такие тренировки организовываются в специализированных центрах, где используются проверенные кинологические методики. К обучению допускаются только те собаки, которые прошли специальный отбор: их тестируют на интерес и способность находить запахи», — отметил кинолог.

Специалист уверен, что носители коронавируса не опасны для животных.

«На сегодняшний день нет достаточных данных, чтобы говорить о возможности передачи коронавирусной инфекции от человека к животному и наоборот. В тех странах, где уже используют собак в качестве помощников для распознавания коронавирусной инфекции, не было информации о случаях заражения животных на службе», — заключил он.