Кто сильнее: журналисты сравнили армии Армении и Азербайджана

На фоне полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе встал вопрос о том, как укомплектованы вооруженные силы обоих участников конфликта.

В свете начавшихся на территории Нагорного Карабаха военных действий российские СМИ сравнили различные характеристики армий Армении и Азербайджана.

Население Азербайджана составляет 10 млн человек, из которых 3,8 млн человек пригодны к военной службе, 126 тысяч входят в состав регулярной армии, а 300 тысяч — в кадровый резерв. Численность населения Армении — 3 млн человек, из которых 1,4 млн пригодны к службе, 45 тысяч составляют регулярную армию, а 200 тысяч — кадровый резерв.

Армия Азербайджана имеет 570 боевых танков, 1451 бронированную боевую машину, 187 средств самоходной артиллерии, 227 орудий буксируемой артиллерии, а также 162 ракетные установки.

В армии Армении 110 танков, 748 бронированных боевых машин, 38 самоходных и 150 буксируемых артиллерийских орудий, а также 68 ракетных установок.

ВВС Азербайджана располагают 17 истребителями, 12 штурмовиками и бомбардировщиками, одним транспортным самолетом, 17 атакующих и 88 транспортных вертолетов. У Армении имеется 4 истребителя, 9 штурмовиков и бомбардировщиков, три транспортных самолета, 20 атакующих и 37 транспортных вертолетов.

Кроме того, в состав армии Азербайджана входит флот — один фрегат, четыре подлодки, 13 патрульных кораблей и семь минных тральщиков. У Армении флота, разумеется, нет.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе развернулись полномасштабные боевые действия. Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня и сам начал наносить артиллерийские удары.

Нагорный Карабах (Арцах) и Армения объявили военное положение и всеобщую мобилизацию мужчин старше 18 лет. Власти Азербайджана заявили, что мобилизовать население не планируют, поскольку армия и так укомплектована. В обеих странах проходят экстренные заседания Советов безопасности.

С обеих сторон есть потери военной техники и людей. Азербайджан утверждает, что его солдатам удалось занять ряд стратегически важных населенных пунктов и высот. Ереван сообщил, что азербайджанские военные якобы потеряли четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и БМП.

Россия настаивает на немедленном прекращении огня и организации переговоров по урегулированию ситуации мирным путем. Глава МИД РФ Сергей Лавров последовательно проводит переговоры с коллегами из обеих стран-участниц конфликта, а также с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Эксперты-политологи напомнили, что Нагорный Карабах не входит в сферу ответственности России по договору ОДКБ с Арменией, поэтому текущая ситуация не накладывает на РФ обязанность оказывать Еревану военную поддержку. О готовности поддержать Азербайджан заявила турецкая сторона.

По мнению политологов, начавшийся полномасштабный военный конфликт угрожает обернуться новыми волнами погромов на российской территории, где армянская и азербайджанская диаспоры многочисленны и обе занимаются бизнесом. Посольство Армении в РФ уже обратилось к соотечественником с призывом не поддаваться на возможные провокации.