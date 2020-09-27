Показатели заболеваемости COVID-19 Алтайском крае продолжают ухудшаться

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 87 инфицированных коронавирусом, выздоровело 53 пациента, сообщает региональный оперштаб. Зарегистрировано четыре смертельных случая, из них от коронавирусной инфекции – три.

На 27 сентября в Алтайском крае зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По муниципалитетам: Барнаул – 45, Бийск – 13, Заринск – семь, Новоалтайск, Петропавловский район – по три заболевших, Рубцовск, Бийский, Каменский, Первомайский районы – по два заболевших, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Заринский, ЗАТО Сибирский, Калманский, Красногорский, Топчихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

Всего в крае 13 546 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 110 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение 1035 человек, из них в госпиталях находятся 959 пациентов, амбулаторное лечение получают 76 пациентов. Из общего числа заболевших 185 случаев – завозные, в том числе семь – из-за рубежа; 7306 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 4318 – у больных внебольничной пневмонией, 3849 – у заболевших ОРВИ, в 5379 случаях – бессимптомное течение.

Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 195 и 77 соответственно, эти числа в последние дни постоянно растут. За весь период скончалось 470 человек, за прошедшие сутки – четыре пациента, от COVID-19 – три. От коронавирусной инфекции за все время скончались 194 человека, по иным причинам смерти – 272 человека; на экспертизе все те же четыре случая.

Всего на 27 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3204 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 56 026 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 475 267 человек. За прошедшие сутки – 3297.