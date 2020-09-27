Армения и Азербайджан вступили в вооруженный конфликт. Объявлена мобилизация

Армия Азербайджана инициировала нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), заявляют в Ереване. В Баку в ответ говорят о провокациях со стороны армянских военных, сообщает НТВ.

Эчмиадзин, Армения.

Кристофер Эрвиг

Пресс-секретарь президента непризнанной республики НКР Ваграм Погосян заявил, что Степанакерт и другие населенные пункты НКР подверглись обстрелу из систем залпового огня.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», — сказал Араик Арутюнян, президент НКР.

В Минобороны Азербайджана заявили, что утром вооруженные силы Армении «осуществили масштабные провокации» и обстреляли села и позиции азербайджанских военных в прифронтовой зоне, есть жертвы среди мирного населения. В связи с этим армия Азербайджана перешла в контрнаступление, заявили в Минобороны.

Обе стороны конфликта сообщили об уничтожении сил противника. В минобороны Азербайджана заявили, что сбили 12 зенитно-ракетных комплексов OSA» ПВО Армении. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что войска страны сбили два вертолета и три беспилотника противника.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что поддерживает Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте.

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