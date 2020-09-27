Полиции Кипра поручено начать сбор показаний по делу о «золотых паспортах»

Юридическая служба Кипра, которая исполняет функции генпрокуратуры, поручила полиции начать сбор свидетельских показаний по делу о так называемых «золотых паспортах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение службы.

Речь идет о предполагаемых нарушениях закона при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Юридическая служба пообещала не занимать никакой публичной позиции по данному вопросу.

Имена фигурантов расследования и количество рассматриваемых дел не уточняется. Но на сайте газеты Cyprus Mail сказано, что всего было изучено 12 папок документов, по которым проходят 42 человека и которых следствие относит к лицам категории «высокого риска».

Издание утверждает, что при расследовании выяснилось, что семеро фигурантов получили кипрское гражданство под ложным предлогом. Их дела были переданы генеральному прокурору Йоргосу Саввидису. Также сообщается, что лишить гражданства рекомендовано еще 12 человек, разыскиваемых властями своих стран.

Ранее кипрская газета Politis опубликовала имена 34 обладателей «золотых паспортов», выдачу которых действующие власти сочли подозрительной. Среди них оказались более 20 россиян, включая участников списка Forbes.