Таролог рассказала о текущем состоянии здоровья Бориса Моисеева

У Бориса Моисеева в жизни сейчас действительно непростой период, который резко отличается от всей его прежней жизни, однако нельзя сказать, что он совсем плохо себя чувствует и никому не нужен, сказала [url=http://5-tv.ru]»Пятому каналу»/url] таролог Марианна Абравитова.

Борис Моисеев: последние новости о здоровье на 27 сентября

Карты показали предсказательнице, что Моисеев — человек с активной жизненной позицией и динамичен физически, то есть он ходит, гуляет и встречается с друзьями. Более того, он не отказался и от творческой составляющей своей жизни.

«Жизнь Бориса Моисеева продолжается. Да, продолжается в таком вот ключе, к которому он не привык, но есть уже адаптация; есть очень философский взгляд на жизнь. Он — философ по своей сути, и является сейчас человеком, который вовсе не страдает. Он созерцает, он размышляет, он даже что-то по-видимому, пописывает», — поведала Марианна Абравитова.

По ее словам, у Бориса Моисеева совершенно ясный ум, он не затворник, ему живется очень даже неплохо, и с материальной точки зрения он защищен. Более того, он чувствует себя нужным близким, у него очень много друзей, а также поклонников, которые переживают за него и общаются с ним.

В свою очередь ранее музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Стархит» рассказал о перенесшем инсульт эстрадном исполнителе Борисе Моисееве.

Соседов уверен, что здоровье подвело Моисеева потому, что он не обращался к врачам из-за загруженного рабочего графика. «Скорее всего, он перестал следить за здоровьем — и вот с ним случилась беда. Хотя никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю», — отметил Соседов.

По словам критика, в последний раз он видел Моисеева в 2019 году, и тот передвигался с посторонней помощью. «Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем «плохой»… Однако все же было заметно, что человек перенес инсульт», — вспомнил Соседов.

Напомним, в декабре 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. После инсульта у него возникли проблемы с речью, были атрофированы мышцы лица.