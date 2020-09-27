Жириновский предложил перенести уголовную амнистию на следующий год

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский обеспокоен многочисленными вопросами россиян, которые связаны с планами властей отказаться от проведения амнистии по уголовным делам. В этой связи он направил предложение о ее переносе на 2021 год.

Амнистия по уголовным делам: новости из Госдумы

«Амнистия будет распространяться только на отдельные категории граждан, — сообщает о планах глава партии Владимир Жириновский. — Во-первых, несовершеннолетние, то есть наши с вами дети. Или совершеннолетние, но они совершили преступление еще до наступления совершеннолетия. Беременные женщины. Мы говорим о демографическом вопросе, а женщины беременные находятся в заключении. Все пенсионеры. Женщины старше 55, мужчины — старше 60 лет. Мужчины, у которых дети есть в возрасте до 3-х лет. Ориентировочно в течение 6 месяцев на свободу может выйти до 20 тысяч человек. При этом амнистия ни в коем случае не распространяется на тех, кто совершил самые страшные преступления, тяжкие. Это убийства намеренные, мошенничество, терроризм, разбой, бандитизм, и все это обозначено конкретными статьями. Поэтому нет никакой опасности, что на свободу выйдут закоренелые преступники».

Президент России Владимир Путин лично не обозначал свою позицию касательно проведения амнистии ко Дню Победы.

Тем временем, вторая волна пандемии, о которой заявляют представители ВОЗ может помешать планам руководства России в проведении амнистии. Так считают некоторые правозащитники, и вероятно её могут перенести уже на следующий год. Согласно исследованию ВЦИОМ, почти половина россиян (44%) положительно относятся к идеи освобождения части заключенных, раньше установленного срока. Напротив, 37% опрошенных не поддержали идею досрочного освобождения.

Ранее эксперты приходили к выводу о том, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «было бы правильно» провести амнистию. Ведется обсуждение, кого именно должна коснуться эта тема, отметил он. В Госдуме при этом заявили о готовности к обсуждению вопроса.

Амнистии к юбилеям Победы проводятся каждые пять лет. Так, в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. человек, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний. С тех пор амнистии в России не проводились.