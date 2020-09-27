В Москве выявили максимальное число заболевших коронавирусом за три месяца

Москва продемонстрировала антирекорд по числу зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки болезнь выявили у 1792 человек. Такой ситуации по числу заболевших не было уже более трех месяцев.

Как сообщает РИА Новости, последний «рекорд» Москва показывала 8 июня — в начале лета коронавирус выявили у 1560 человек. В настоящее время число зараженных заметно растет, также повышается и число госпитализаций в столичные больницы. Так, накануне к врачам обратились 830 человек.

В целом, за сутки в стране коронавирусом заболели 7523 человека. Среди летальных исходов — 169 случаев заражения. Из больниц выписались чуть более 6000 пациентов. Отмечают специалисты и то, что почти у треть заболевших COVID-19 нет никаких симптомов болезни.

В тройке лидеров по числу пациентов с коронавирусом, кроме Москвы, Санкт-Петербург — здесь заболели 232 человека. В Подмосковье выявлен «ковид» у 204 человек, еще 189 человек заразились в Ростовской области.

При таких темпах не вызывают удивления многочисленные прогнозы экспертов о второй волне. Российские регионы, и в первую очередь Москва, уже стали готовиться к подъему заболеваемости.

Будет ли в Москве новый карантин: предпосылки естьСтоличный мэр Сергей Собянин назвал рост числа новых случаев в столице «серьезным», да и рост количества госпитализированных также свидетельствует об ухудшении ситуации. «Начиная с августа, в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними – и традиционный рост простудных заболеваний», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр призвал москвичей старше 65 лет и граждан более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, без особой необходимости не выходить из дома или покидать загородный садовый участок: «Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются».

Особо подчеркивается, что штрафовать пожилых за выход из дома на прогулку никто не собирается. А вот штрафы за походы в магазин без средств индивидуальной защиты или за поездки в общественном транспорте без масок и перчаток по-прежнему могут быть назначены.

Сергей Собянин также призвал ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках. Работающим пенсионерам старше 65 и людям с хроническими болезнями настоятельно рекомендовано вновь перейти на удаленку.

Кроме того, мэр обратился к руководителям предприятий с убедительной просьбой вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.