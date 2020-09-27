Сосновский назвал Навального заложником своего окружения

Российский политолог Александр Сосновский назвал видеоблогера Алексея Навального заложником действующего окружения, сообщает «ФАН».

Активность социальных сетей блогера Алексея Навального поддерживается благодаря публикациям людьми из его окружения. Сторонники Навального пытаются перебивать информационную повестку о состоянии блогера. Не появляющийся на публике Навальный мог оказаться заложником своего положения в руках других людей.

Алексей Навальный: последние новости сегодня, 27.09.2020Блогер завершил стационарное лечение на территории берлинской клиники 23 сентября. Однако россиянин пока не планирует уезжать из Германии. По словам его сторонников, речь идет о медицинской реабилитации за границей.

Сосновский заявил, что в соцсетях за Навального пишут заинтересованные в этом люди из его окружения. Стоит отметить, что в видеозаписях блогер пока не появляется.

«Понятно, почему вместо видео нам показывают статичные фото», — сказал Сосновский.

По мнению эксперта, состояние Навального могут использовать заинтересованные лица.

«Отравление» Алексея Навального было направлено на остановку строительства газопровода «Северный поток-2», считает разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

По его мнению, вся текущая ситуация — «обычная провокация».

«Вы знаете, когда задача стояла как можно быстрее и точнее напасть на «Северный поток-2″, а раз это именно для этого и делалось, то, я думаю, им аргументы не нужны были. Теперь уже после highly likely, уже не нужны какие-то аргументы», — сказал Ринк в интервью РИА Новости.

Он добавил, что авторам «провокации» удалось добиться своего, поскольку, не предъявив никаких доказательств, они уже анонсируют против России новые санкции.

Состояние Навального сейчас, 27 сентябряРоссийский оппозиционер Алексей Навальный выписался из немецкой клиники «Шарите» и теперь проходит курс реабилитации. Однако вопрос о том, что же на самом деле случилось с политиком, до сих пор открыт.

Например, в министерстве иностранных дел РФ всерьез задумались — а не очередная ли это постановка на тему мистического применения химического оружия? Ведь Германия сразу отказала нашей стране в сотрудничестве по делу Навального после его перевода из омской больницы в берлинскую, а также развернула антироссийскую кампанию, ссылаясь на то, что блогер якобы был отравлен боевым ядом из серии «Новичок».

Более того, власти ФРГ на самом высоком уровне заявили о готовности эвакуировать оппозиционера, а при его транспортировке присутствовали военные специалисты, хотя российские врачи не выявили опасных веществ в крови и моче пациента.

Отдельное внимание в своем заявлении МИД РФ обратил на поведение руководства Организации по запрещению химического оружия. Техсекретариат ОЗХО начал «работу» с Германией по «отравлению» Навального, не оповестив об этом России и тем самым превысив свой мандат.