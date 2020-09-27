Два месяца готовится к свадьбе: Кети Топурия выходит замуж

Певица призналась, что сочетается браком с бизнесменом Львом Деньговым.

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия помолвлена! Это стало еще известно в июле 2020 года, когда певица опубликовала снимок, где трудно не заметить заветное колечко на безымянном пальце с внушительным камнем! Однако свою личную жизнь 34-летняя певица предпочитает держать подальше от посторонних глаз. До этого момента.

Журналисты выяснили, что Кети Топурия собирается выйти замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Льва Деньгова. Как рассказала певица изданию Peopletalk, они с возлюбленным уже как два месяца готовятся к свадьбе. Остальные подробности предстоящего события артистка предпочла не раскрывать.

Отметим, что уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможную беременность Кети Топурии. И хотя сама артистка не подтверждает этого, пользователям и людям из окружения певицы трудно не заметить, как изменился ее внешний вид. Солистка «А’Студио» стала отдавать предпочтение объемным нарядам, под которыми легко скрыть беременность. Однако на недавних снимках округлившегося животика уже трудно не заметить. Несмотря на то, что уже все давно догадываются о ее беременности и задают вопросы, Топурия продолжает хранить молчание.

«Ой, да уже не скрывали бы свою беременность!», «Живот-то уже большой», «Беременяшка», «Здоровья и отличных родов вам!», — прокомментировали подписчики певицы ее последнюю публикацию, где она предстала со своей группой, скрыв живот объемным пуховиком.

Напомним, Кети Топурия познакомилась с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым летом 2019 года. Как рассказала певица, они познакомились на его дне рождении, куда группу пригласили для выступления. Тогда знакомство было несколько дежурным, но спустя несколько дней Деньгов позвонил ей, после чего они проговорили всю неделю напролет. Позже они встретились в Москве и поняли, что это любовь.

«Это была, наверное, любовь с первого взгляда. Да, такое реально бывает», — делилась Топурия.

Отметим, что Кети Топурия с 2013 по 2017 была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее есть дочь Оливия. После у нее был роман со скандальным рэпером Гуфом (Алексей Долматов). Исполнитель хотел прожить с певицей всю жизнь и называл ее самой лучшей женщиной на земле. Но, как призналась Кети в интервью Регине Тодоренко, они расстались из-за «разного образа жизни». Имелось в виду пристрастие рэпера к запрещенным веществам. Певица устала его спасать.