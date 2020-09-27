Экс-сотрудник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в колонии

Нешуточная борьба за кошелек Михаил Ефремова может развернуться в исправительной колонии, где предстоит отбывать наказание артисту. Местные авторитеты обязательно узнают о знаменитом «сидельце», и желающих «подоить» его будет очень много.

Новости из СИЗО, где содержится Михаил ЕфремовТакого мнения придерживается бывший сотрудник одной из исправительных колоний в Калужской области, пожелавший скрыть своё имя. Экс-сотрудник ФСИН не сомневается, что актёру придётся снабжать продуктами «братву», тем более что его фраза на месте ДТП о том, что у него «денег до фига», давно разлетелась по стране, пишет «КП».

«Думаю, что каждый месяц Ефремову придётся просить родственников передавать ему не меньше 25 килограммов продуктов. Для себя и для братвы. Он будет кормить и поить их, а они его опекать, впрягаться за него если что-где», — цитирует собеседника издание.

Но при этом даже если актёр откажется делиться продуктами, с ним ничего не случится: уж слишком велико внимание к его персоне со стороны журналистов и правозащитников.

Изначально Ефремова в колонии встретят, как и всех «первоходов», уважительно, поместят на карантин, расскажут, как себя вести, и предупредят о некоторых рисках. Например, о «сомнительных предложениях» типа возможности пронести на территорию колонии алкоголь или наркотики. Что будет дальше, покажет время.

В настоящее время заслуженный артист Михаил Ефремов, спровоцировавший аварию со смертельным исходом, и его родные находятся под пристальным вниманием прессы и поклонников. Ситуация настолько острая и злободневная, что многие коллеги актера высказались на этот счет свое мнение, среди них и Александр Балуев.

К чести актера кино и дубляжа Александра Балуева, он не кинулся осуждать и критиковать артиста. Более того, он выразил сочувствие, как семье погибшего водителя, так и Михаила Ефремова, поскольку они обе лишились кормильцев.

По мнению Александра Балуева, все произошедшее можно описать словами «ужасная трагедия», в которой пострадавшими являются две стороны. Он также подчеркнул, что не является сторонником огульных обвинений.

«Это большая беда и трагедия для семьи погибшего Сергея Захарова. Миша тоже попал в ужасное положение. Но я бы не стал осуждать его огульно… У меня эта ситуация вызывает ужасное сожаление и сочувствие, в том числе к Мише», — заявил актер в интервью изданию «Известия».

Балуев также признался, что сам иногда употребляет алкоголь, поэтому не имеет никакого права осуждать артиста. Он также напомнил, что среди россиян очень маленький процент непьющих людей, а потому ему странно слышать критику от масс.