Местные власти прокомментировали сообщения о взрыве на заводе под Москвой — инцидент произошел не Люберцах, а на территории автосервиса в Дзержинском. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает РИА Новости.
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