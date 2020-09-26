Власти прокомментировали сообщения о взрыве на заводе под Москвой

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mavit
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Местные власти прокомментировали сообщения о взрыве на заводе под Москвой — инцидент произошел не Люберцах, а на территории автосервиса в Дзержинском. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает РИА Новости.