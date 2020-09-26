Промоутер решился на бой в MMA в 49 лет

Фото: Instagram-аккаунт Titan FC

Исполнительный директор Titan FC и промоутер Лекс Макмэн дебютирует в смешанных единоборствах (MMA) в рамках турнира собственной организации. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Почему старик вроде меня хочет, чтобы ему надрали зад? Что ж, я уже 12 лет продвигаю бои и прошу этих ребят драться ради того, чтобы мы с партнерами заработали денег», — заявил Макмэн. Свой гонорар за поединок бизнесмен отдаст на благотворительность. «Раньше я видел всю эту боль, эмоции, пот только со стороны, теперь пришло время ощутить это самому», — заявил он.

Макмэн решился выступить в клетке в возрасте 49 лет. Поединок пройдет 21 ноября, а трансляция будет доступна в сервисе UFC Fightpass..

Соперником американца станет 37-летний Джастин Торнтон. На счету последнего шесть побед и 14 поражений.