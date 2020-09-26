На те же грабли: Кристина Асмус сыграла вебкам-модель в новом фильме

Актриса снова сыграла в эротических сценах.

Кристина Асмус сыграла в эротических сценах в новом фильме «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева. 32-летняя актриса, давшая себе зарок больше не сниматься в откровенных сценах после скандала с фильмом «Текст», нарушила данное себе же обещание и сыграла вебкам-модель в новой кинокартире. На YouTube пока вышел только трейлер к фильму «Китобой», где часто мелькает Кристина Асмус в эротичном образе игривой вебкам-модели.

Появление Кристины Асмус в сексуальном амплуа вызвало уже ожидаемую реакцию. Пользователи до сих пор припоминают ей скандал осени 2019 года, когда в фильме «Текст» увидели максимально откровенную сцену, где героиня актрисы занимается интимом. Сцена была снята настолько реалистично, что в Асмус полетели оскорбления, а ее мужа (на тот момент) Гарика Харламова обзывали рогоносцем. Как говорится, не пришло и года, как снова зрители могут увидеть нежную блондинку в откровенной роли.

«Кристинка опять сама себя играет», «Асмус после развода с куколдом понесло», «Ей понравилось Ш играть?», «Что-то Асмус понесло не в ту степь», «Что-то Кристинка зачастила с такими ролями», «Ну Асмус и понесло, конечно», — комментируют зрители.

Отметим, что после скандала из-за секс-сцен в фильме «Текст» актриса пережила серьезный стресс. В эфире радиостанции она даже расплакалась, объясняя, что она на самом деле «не такая», что это всего лишь роль, а она, как настоящая артистка, сыграла все реалистично. После этого Асмус зареклась, что не будет больше играть в фильмах, где есть откровенные сцены.

«Хватит с меня таких сцен. Для меня сейчас это большой моральный выбор в жизни… Меня зацепило не создание фильма и не реакция зрителей на него. Меня зацепило восприятие меня: оно меня раздражает просто. Эта борьба и доказательство себя в этой жизни, в профессии, в семье, среди своих друзей, своих коллег… До сих пор», — говорила сквозь слезы Кристина.

Однако, как видно по трейлеру, актриса изменила свое мнение относительно откровенных ролей. Пользователи это связывают с ее разводом. После 8 лет брака в июне 2020 она объявила о разводе с Гариком Харламовым. Пара уверяла, что на их решение никак не повлиял скандал с фильмом «Текст» или кто-то третий. О разводе каждый думал последний год своей семейной жизни. Расстались, официально, на дружеской ноте, чтобы в здоровой атмосфере воспитывать их 7-летнюю дочь Настю.

Как сообщали инсайдеры, инициатором разрыва был именно комик. Кстати, на 1 сентября свою дочку отвел именно Гарик Харламов. Кристина Асмус плакала, так как не смогла прийти на первую школьную линейку дочери из-за съемок в Геленджике.

Отметим, что Кристина Асмус получила широкую известность благодаря участию в ситкоме ТНТ «Интерны», где она сыграла роль молоденькой девушки Вари. На ее счету есть и другие киноработы. Какое-то время Асмус ассоциировалась именно с ролью интерна в комедийном сериале, но лишь до тех пор, пока не вышел фильм «Текст». Теперь, по мнению пользователей, у актрисы новое амплуа.