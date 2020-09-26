Почти 2 тысячи заболевших коронавирусом выявили в Москве

Более 1,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в столице за сутки. Об этом 26 сентября заявили сотрудники Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Сколько в Москве заболевших коронавирусом на 26 сентября«За последние сутки в Москве число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 1792», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в мегаполисе растет число госпитализаций с коронавирусом. За минувшие сутки врачи приняли 830 пациентов. Темп прироста новых случаев составил 0,6 процента.

Возраст большинства заболевших варьируется от 18 до 45 лет.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве стали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении социальной помощи москвичам, которые обязаны соблюдать режим изоляции.

«Если посторонняя помощь все же будет нужна, ее окажут социальные работники. С завтрашнего дня Правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома», — написал в своем блоге мэр Москвы.

Также он напомнил, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно соблюдать самоизоляцию.

Доставка на дом продуктов, лекарств, кормов для домашних животных и других необходимых товаров будет производиться при подаче заявки оператору специальной горячей линии.