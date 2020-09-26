Директор Бориса Моисеева прояснил состояние здоровья певца

После инсульта, который случился у певца Бориса Моисеева десять лет назад, артист долго восстанавливался. Конечно, серьезное нарушение мозгового кровообращение не прошло бесследно для здоровья. Но Борис Моисеев длительное время занимался реабилитацией, чтобы стабилизировать свое состояние. Проблемы с речью остались, но Борис разговаривает. Медленно, но ходит.Состояние здоровья Бориса Моисеева на сегодня, 26 сентябряПрактически ежедневно к Борису Моисееву в его квартиру в центре столицы заезжает директор артиста Сергей Горох, а когда занят или в отъезде — то непременно звонит, все контролирует. Он и рассказал, что новости об ухудшении состояния Бориса Моисеева — ложь, артист живет в привычном для себя графике.

Позже позицию директора артиста по этому вопросу поддержала и юмористка Елена Воробей. На самом деле Борис Моисеев делает регулярные прогулки на свежем воздухе и не придерживается постельного режима. Он действительно отказался от концертной деятельности и давно смирился с тем, что его жизнь кардинально изменилась после инсульта. Вместе с тем у артиста нет необходимости работать, так как музыканту хватает денег на жизнь. Солист получает пенсию в размере 50 тысяч рублей, а ранее продал некоторую недвижимость. Это помогает ему безбедно существовать.Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.