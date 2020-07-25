“Хотела поменять его на свою дочь”: в Ростовской области из роддома украли новорожденного

Новорожденного выкрали из роддома в Сальске, но похитительница уже задержана.

В Сальске Ростовской области из роддома Центральной районной больницы похитили новорожденного мальчика. Происшествие случилось сегодня, 25 июля около трех часов ночи. Младенца объявили в розыск, а по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Об этом сообщает сайт «Блокнот Ростов». На странице сообщества «Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» (Ростов-на-Дону)» в ВК появилась информация о краже ребенка.

Малыша похитили через три дня после его рождения.

По одной из версий, которую озвучил телеграм-канал Baza, после появления ребенка на свет им заинтересовалась соседка роженицы Вера Яненко. Женщина рассказала маме новорожденного, Наталье Русиковой, что у нее родилась дочь, а нужен сын, и предложила поменять детей. Наталья посмеялась и отказалась, но не стала никому рассказывать о странной просьбе. Она и предположить не могла, что наутро ее младенца украдут.

Как пишет телеграм-канал, 24 июля Русикова услышала стук в окно. На улице стояла незнакомая женщина, которая просила найти ее сестру. Ночью Наталья вышла в туалет и внезапно наткнулась на ту же женщину в коридоре. Русикова заподозрила неладное и поспешила к себе в палату, но ее сына там уже не было.

Следственный комитет в Сальске возбудил уголовное дело по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Следователи и криминалисты сразу же выехали на место происшествия для установления обстоятельств и допроса свидетелей. Прокуратура Ростовской области также организовала проверку по этому инциденту.

Волонтеры разместили объявления о розыске и искали новорожденного мальчика в Ростовской области.

Предлагавшая обмен женщина все это время находилась в своей палате. Ее вероятная сообщница, которая и похитила ребенка, попала на камеры видеонаблюдения. Спустя несколько часов воровку и малыша нашли. Их обнаружили в Калмыкии. Ребенок жив и здоров, с ним все в порядке. Злоумышленницу задержали, — сообщил «Блокноту» источник.

В июне в «Блокнот» обратилась женщина, которая рассказала о похищении ее дочки в Воронежской области. Бывший муж выкрал ее и увез в Таганрог.

Напомним, что в июле СМИ облетела новость о похищении ведущей и певицы Ольги Бузовой, но оказалось, что к криминалу это происшествие отношения не имеет.