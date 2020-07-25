В Турции бездетного мужчину уволили с госслужбы за то, что он отправил детей в школу, связанную с Гюленом

Напомним, что организация Фетхуллаха Гюлена обвиняется турецким правительство в организации путча 2016 года.

Оздил работал государственным служащим в Институте социального обеспечения (SGK) до тех пор, пока 6 января 2017 года он был уволен без каких-либо объяснений в рамках указа принятого вовремя режима чрезвычайного положения, указывает Turkish Minute. Он также являлся провинциальным представителем Союза офисных работников.

После увольнения Оздил обратился в комиссию OHAL. Комиссия отклонила его заявление, сославшись на разведданные, содержащие противоречивую и ложную информацию.

«Согласно отчётам, у меня есть паспорт, но по факту у меня его нет. Более того, хотя я не женат и не имею детей, утверждается, что я отправил своих детей в школы, связанные с Гюленом (которые были закрыты указами во время ЧП — ред.). Кроме того, в одной части отчёта утверждается, что у меня был счёт в банке Asya (банк, связанный с движением, который был закрыт правительством — ред.), но на другой странице написано, что у меня его нет», — рассказывает мужчина.

По его словам, всё это свидетельствует о некомпетентности комиссии.