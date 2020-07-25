Анархо-социализм в США в XIX веке: земля и воля

Американцы очень обижаются, когда им говорят, что социализм был придуман в Европе. На самом деле первая половина XIX века прошла в США под знаком множества социалистических идей и практик. Правда, это был аграрный анархо-социализм. В его основе лежали сами принципы создания США – автономность и помощь бедным «активами», землёй, которой тогда в Америке было в избытке. Также в основе этих идей была борьба против городов, монополий и банков. Города и его главные элементы и увели этот «ветхий» социализм из мейнстрима. Но во время Великой Депрессии эти идеи возродились.

Нынешнее полевение экономического курса США может показаться многим первой ласточкой в отходе от канонических правых и либеральных идей. Однако, Америка имеет богатую традицию идей радикального перераспределения богатств и внедрения базового дохода. Один из ярких представителей это традиции — Хью Лонг, сенатор и «диктатор Луизианы», как называли его современники, претендент на пост президента США в кампании 1936 года, «кумир лавочников, мелких предпринимателей и белых фермеров среднего достатка», как писала о нем в начале 1930-х американская пресса.

Но и идеи Лонга базировались на богатой традиции американского анархо-социализма.Американский писатель Эптон Синклер писал в 1930-е годы: «Даже среди наших пионеров-индивидуалистов были американцы, которые мечтали об обществе, построенном на справедливости. У нас была — почти сто лет назад — Брук Фарм и множество других колоний. У нас было собственное социалистическое движение во главе с такими лидерами, как Альберт Брисбейн, Хорас Грили, Уенделл Филипс, Фрэнсис Уиллард, Эдвард Беллами и, наконец, Юджин Дебс и Джек Лондон.

Многие американцы смотрели на социализм не как на теоретическое и практическое отрицание капитализма, а как на один из способов- и притом вполне законных — реализаций идей и обещаний американской революции и коррекции тех отклонений от предначертанного пути, которые были допущены нерадивыми политиками и жадными предпринимателями».

Социализм, таким образом, трактовался как отвечающий самому духу идей «отцов-основателей» и согласующийся с Декларацией независимости, Конституцией и Биллем о правах, а значит, и совместимый с самой «идеей Америки».

(Толкователь писал об этих идеях «аграрного социализма» отцов-основателей США в конце XVIII века:

«После обретения независимости, отцы-основатели США Франклин и Джефферсон рисовали будущее страны как аграрную цивилизацию. По их мнению, только человек, работающий на своей земле, может быть свободным. Тогда как фабрики и торговля – это «носители пороков и орудия, служащие разрушению свободы личности и государства».)

Социалистическая утопия, как и сами её создатели, посещавшие Соединенные Штаты, встретили поначалу не просто горячий прием со стороны американцев, но и прямой интерес со стороны официальной Америки. Достаточно сказать, что Роберт Оуэн дважды выступал в американском Конгрессе и получил аудиенцию у таких видных политических деятелей Америки, как Джефферсон, Мэдисон, Джон Адамс, Джексон, Монро.Американский анархо-социализм сочетал в себе притягательный для многих американцев идеал экономического индвидуализма (получивший воплощение в утопии «фермерской Америки») с присущим всем социалистическим утопиям и в общем тоже традиционно привлекательным для значительной части американцев XIX века идеалом, сущность которого точнее всего выражается понятием «комьюнити» — назовем это «братским единением», «содружеством свободных людей» или «свободным общежитием равноправных граждан». Именно идеал комьюнити (вдохновлявший также и создателей разного рода общин), а не идеал обобществленного производства и «равенства имуществ» привлекал в социализме американцев в 1820-40-е годы.

Что же касается отношений по поводу собственности, то большинство приверженцев социализма в США отдавало предпочтение не обобществлению, а равномерному распределению собственности. Именно такую постановку вопроса мы находим, например, у Томаса Скидмора, одного из наиболее видных американских социалистов первой половины XIX века. Характерно уже само название — звучащее как манифест — выпущенной им в 1829 году книги: «Права человека на собственность: сущность предложения, касающегося того, как добиться её равномерного распределения между взрослыми представителями нынешнего поколения и как озаботиться о столь же равномерном переходе её к каждому представителю последующего поколения по достижении им зрелого возраста».

Скидмор, в частности, предлагал, чтобы каждому мужчине, достигшему 21 года, и каждой незамужней женщине были даны в свободное владение 160 акров земли (примерно 65 га) при условии, что собственность на эту землю сохраняется до тех нор, пока владелец земли обрабатывает её сам (а затем один из детей). Право продажи и аренды земли должно было быть отменено навсегда.

Из косвенных налогов также формировался «Фонд помощи». Предполагалось, что пока новое хозяйство не встанет на ноги, а также в случае форс-мажоров (смерти мужа или жены, засухи, смерчей и др. природных катаклизмов), на каждого взрослого выделялось безвозмездно 6 долларов в месяц, а на каждого ребёнка – 2 доллара. Таким образом, типичная семья с тремя детьми и мужем и женой могла рассчитывать на временный вэлфер в 18 долларов в месяц. С 1820-х годов доллар обесценился в 60-80 раз, т.е. на наши деньги это 1100-1400 долларов в месяц на такую семью.

Размывание социалистическо-аграрных идей произошло с ростом городов и индустриализации. Порча американского, протестантского анархо-социализма, как считалось позднее его представителями, произошла также из-за массового приезда католиков (ирландцев, итальянцев, части немцев, поляков и т.д.) и особенно евреев — привезших марксизм и другие радикальные «городские» виды социализма.

Тем не менее, в 1930-е, в годы Великой Депрессии, произошло второе рождение этих идей. Мы упоминали уже сенатора Хью Лонга. Ещё одним видным их, идей, представителем был Чарльз Кофлин — американский религиозный деятель, популярный радиопроповедник в 1930-х годах. Что интересно, он как раз был католик (выходец из ирландской семьи) и симпатизировал левому флангу итальянского фашизма. Взгляды его были как раз радикальные, но он, как умный проповедник, понимал, что достучаться до сердца белых протестантов надо, применяя их старые анархо-социалистические идеи.

Интересная советская книга Баталова «Социальная утопия и утопическое сознание в США» (1982 год) так описывает идеи Кофлина:

«В том же духе был выдержан и план Кофлина, который, как и проект Лонга, выражал иллюзии и ожидания мелкого буржуа, подавляемого монополиями. Отталкиваясь от традиционного для утопии фермерской Америки тезиса о частной собственности как метафизической основе свободы и демократии, Кофлин писал:

«Частная собственность, — говорил он в одной из своих радиолекций, — должна получить защиту от корпоративной собственности. Мелкий бизнес должен быть разумным образом защищён от монополистического бизнеса. Если мы допустим постепенную ассимиляцию частной собственности и мелкого бизнеса корпорациями и монополистическими образованиями, то мы тем самым лишь вымостим путь для государственного капитализма либо для коммунизма».

Кофлин предлагал также ввести прогрессивный подоходный налог, национализировать банки (отказ Ф.Рузвельта пойти по этому пути привел к разрыву Кофлина с президентом, которого он прежде активно поддерживал), резко сократить бюрократический аппарат. Планы Лонга, Кофлина и ряда других реформаторов 1930-х годов свидетельствовали о том, что утопия фермерской Америки как тип массовой демократической утопии, каковой она была на протяжении почти всего XIX века, себя изжила. Те идеалы, которые были заложены в её фундамент — равные возможности, предпринимательский индивидуализм, мелкая частная собственность, местное самоуправление, «минимальное государство» — по-прежнему сохраняли свою привлекательность для значительной части американцев. Однако в новых исторических условиях эти идеалы, сохранив критическую функцию, утратили прежнюю прогрессивную роль — и в своём традиционном сочетании, и в соединении с другими, изначально чуждыми им идеалами вроде «сильного государства» или «сильной власти».

Но теперь рост социалистических идей в США (им, согласно соцопросам, симпатизирует уже более 50% молодёжи) базируется на синтезе анархо-социализма ранних США и «сильного левого государства» — эта идея заимствована из Европы. Если в США появится левый политик, сумевший совместить эти две идеи, его вполне может ждать стремительный взлёт.

А многие из идей американского анархо-социализма вполне могут быть перенесены и в Россию, в первую очередь на огромные опустошённые пространства вне притяжения крупных агломераций.