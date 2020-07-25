Советник Белого дома по Covid-19 заявил, что коронавирус никогда не станет обычной простудой

Энтони Фаучи не проявляет оптимизма относительно дальнейшего «сражения» людей против коронавируса. Он уверен, что полностью победить заболевание невозможно, однако вполне реально снизить его распространение к минимуму за счет правильных мер общественного здравоохранения, достижения определенного уровня коллективного иммунитета и наличия хорошей вакцины. В появлении последнего пункта Фаучи уверен: в скором времени должно начаться массовое производство вакцины.

Только комбинирование приведенных элементов может предоставить человеку полный контроль над вирусом. Советник акцентирует внимание на том, что полностью истребить вирус никак не получится. Также он не станет обычной простудой, поскольку является очень заразным и проявляется через множество симптомов.

Фаучи еще не видел инфекцию, при которой у большого количества людей не было бы симптомов. Или, наоборот, вирус бы настолько сильно поражал организм, что человек не в состоянии встать из кровати на протяжении нескольких месяцев. Таким людям необходима интенсивная терапия и вентиляция легких.

Пока что «не видно света в конце туннеля» в плане победы над коронавирусом. В связи с этим Энтони Фаучи посоветовал губернаторам закрыть бары и заставить всех носить маски. Люди еще не подошли к финалу пандемии, поэтому расслабляться рано.