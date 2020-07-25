Начала разваливаться: от китайской плотины «Три ущелья» отвалился бетонный блок

Уже на протяжении нескольких месяцев 400 млн китайцев живут в постоянном напряжении: самая большая в мире плотина может разрушиться под воздействием большой воды, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Практически все лето власти пытаются справиться с катастрофой, успокаивая население, что всё под контролем. На самом же деле обстановка печальная: на днях власти сделали видеорепортаж с плотины, тогда как ранее она находилась за семью замками. Во время просмотра ролика люди заметили, что от гидроэлектростанции отвалился бетонный блок. Вода наступает каждый день, пик наводнений обычно приходится на август. Это означает, что местным жителям придется еще долго терпеть болото, в котором они погрязли еще в начале лета. Несладко пришлось тем гражданам, которые живут ниже по течению Янцзы: мало того, что вся вода стекает к ним, так еще и плотина может прорвать в любой момент. Ранее некоторые западные СМИ сумели сделать снимки плотины «Три ущелья». На них отчетливо было видно, как разрушается сооружение. Тогда китайские власти назвали всё фейком и призвали не доверять западу. В итоге если кто и врал, то только власти Поднебесной. Вся информация от официального Китая появляется с очень большой задержкой. Это означает, что разрушения могут происходить уже как месяц. На скрине кусок бетона отвалился от основания дамбы в связи с ускоренной работой водосброса. Конструкцию всегда укрепляют, но в данный момент сделать это невозможно. Пока что нельзя точно сказать, рухнет плотина или нет. Процесс разрушения давно начался и, вероятнее всего, он продолжится вплоть до конца августа.