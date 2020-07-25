Месяц лучине прокуратуру просят помочь властям восстановить электроснабжение двухэтажки Тальменке

Более 25 квартир многоквартирного дома по улице Лисавенко в райцентре Тальменка по-прежнему живут без электричества. После публикации ИА «Банкфакс», где гражданам обещали помочь районные власти, прошло 10 дней, однако вернуть пострадавшим от пожара людям свет, похоже, не торопятся. В связи с этим общественная организация «Гражданский патруль» в Алтайском крае уже направила обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Тем временем получить комментарий администрации района за время подготовки публикации корреспонденту не удалось – ответственный за тему чиновник все время отсутствовал на рабочем месте.

По сообщению жильцов, сейчас основную проблему представляет сгоревшая месяц назад крыша. Для ее восстановления требуется около 5 млн рублей. Жители не в состоянии самостоятельно найти такую сумму. Они смогли собрать только около 400 тысяч рублей. Поэтому было принято решение об увеличении тарифа оплаты в фонд капитального ремонта в два раза. Однако, как утверждают собственники, РО Алтайского края «Фонд капитального ремонта МКД» до сих пор не приняла меры, направленные на организацию закупки, определение подрядчика, который будет ответственен за ремонт.

Кроме того, из-за попадания влаги в пустоты, где проходят провода, собственники квартир остались без электричества. Сначала надо отремонтировать крышу, чтобы изолировать конструкции, и уже потом подключать снабжение. При этом со слов граждан, администрация Тальменского района также не принимает никаких мер по подключению дома, никаких работ не проводится.

В связи с этим «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Алтайского края с просьбой провести проверку по факту бездействия администрации и «Фонда капитального ремонта МКД» по организации подключения дома к электричеству, проведению капитального ремонта. Гражданам же пока приходится обходиться без электроэнергии.

Отметим, что корреспондент ИА «Банкфакс» в течение нескольких часов 24 июля пытался связаться с замглавы района Николаем Кондауровым, курирующем эту проблему. Однако на месте его постоянно не было. Как пояснили его коллеги в администрации, с утра он уехал на некий объект и к 14:00 так и не вернулся. А кроме него дать информацию по этой теме оказалось некому.

Напомним, пожар в доме по улице Лисавенко, 51 «А» в Тальменке произошел еще 28 июня текущего года из-за замыкания проводки. Огнем уничтожило крышу многоквартирного дома. Кроме того, из-за попадания влаги в пустоты, где проходят провода, собственники квартир остались без электричества. В итоге с каждой квартиры двухэтажки собрали по паре тысяч рублей на изолирующий материал. Вопрос об укрытии квартир от дождя временно решен, однако вернуть электричество до сих пор так и не вышло.

Ранее Николай Кондауров говорил, что для этого необходимо провести капитальный ремонт крыши. Однако сделать это возможно только за счет средств Фонда капитального ремонта при условии увеличения суммы ежемесячных платежей для проживающих в этой двухэтажке. Имеется предварительная договоренность и с подрядной организаций «Энергосбыт», которая по состоянию на 14 июля была готова в течение двух дней приступить к ремонту кровли. Он объяснял, что для этого необходимо провести общее собрание жильцов пострадавшего дома, которые должны дать согласие на увеличение суммы взносов на капремонт. Как видно, решение принято, но работы так и не начались.