Двое ведущих известного израильского YouTube-канала ITON-TV порассуждали на тему «Почему в России среди оппозиции так много евреев?» Тем самым затронув тему, которая у нас считается проявлением антисемитизма. На мой взгляд, послушать евреев, живущих в собственной стране и свободных от моральных обязательств перед Россией, довольно интересно. В самом деле, мне, например, неловко об этом даже думать. Во-первых, потому что воспитан как интернационалист, не разделяющий людей по национальностям или расам. Во-вторых, у меня довольно много друзей-евреев, которых я люблю и ценю, и мне бы не хотелось, чтобы они куда-то уезжали. В-третьих, у всех на слуху фамилии евреев — патриотов России (что автоматически превращает их в борцов с либералами), и само их существование если не сводит на нет всю конспирологию, то в значительной мере ее корректирует.Однако Марк Котлярский, которого расспросил Александр Вальдман, говорит о засилье евреев в российской оппозиции без всяких комплексов, присущих русскому интеллигенту. По понятной причине. Вот что он сказал (тезисно).• Причина, по которой евреи принимали участие в Октябрьской революции, понятна — они хотели вырваться из черты оседлости. Но их участие в новой жизни стало чрезмерно определяющим. И среди чекистов они были, и среди тех, кто организовывал ГУЛАГ. За что потом и поплатились.

• Евреев должны интересовать только проблемы собственного государства. Ребята, у вас есть своя страна, где тоже требуется навести порядок, где тоже есть поле деятельности для экстремистских настроений. Если у вас так чешется, то есть где размахнуться, чем заняться.• Но это им не объяснишь. Они рвут на себе рубаху, говорят, что их интересует судьба России. Какая судьба России, опомнитесь! Посмотрите, насколько смешно вы смотритесь в глазах тех же россиян. Им это говорят в лицо, но они не слышат, упиваются собой, как нарциссы. • В российских евреях борется тяга к социальному равенству с инстинктом выживания. Русский человек видит их в телевизоре и посмеивается, поплевывая в сторону. Русские сами должны решать судьбу своей страны. Не надо им подсказывать, как это делать и как себя вести. На мой взгляд, Марк Котлярский чрезмерно резок и категоричен — для него «еврейский вопрос» решен давно, окончательно и бесповоротно. Кажется, еще немного, и он присоединится к хору оголтелых антисемитов: «Чемодан – аэропорт – Израиль». Однако как по мне, наши отечественные евреи-оппозиционеры напрочь лишены инстинкта выживания, о котором упомянул журналист. И меня это радует, поскольку свидетельствует о том, что сегодня в России все себя чувствуют в полной безопасности. А тяга к социальной справедливости есть у всех. Другое дело, что наша либеральная оппозиция (в которой все-таки не только евреи) готовы ради нее устроить очередную революцию.Вот с революционерами мы, патриоты, будем нещадно бороться, вне зависимости от их национальности. Павел Шипилин