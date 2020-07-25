Волонтери закликають волинян привітати з днем народження хлопчика, батьки якого загинули в аварії

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

25 липня день народження святкує Андрійко Циплюк. Батько малюка – Циплюк Микола Павлович, учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Він з дружиною планував відсвяткувати день народження старшого братика Андрійка – Сашка, і з цією метою їхали автівкою з Володимира-Волинського до Луцька. Проте страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця відразу забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні побратимів з рідної 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.

Майже місяць Андрійко і Сашко теж боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріває любляча тітка Тетяна та її 15-тирічна донька Валерія.

Росте Андрійко жвавим та допитливим. Разом із старшим братиком ходить у садочок. Там йому подобаються музичні заняття, любить танцювати. Опікун Таня каже, що у нього є артистичні здібності. І що б не робив цей маленький козак, і де б він не був – з його обличчя не сходить посмішка.

Ще він обожнює тваринок. Раніше у них вдома був папуга, з яким він постійно розмовляв. А зараз в хаті є рибки за якими Андрійко залюбки спостерігає. Як і всі дітки, малюк обожнює мультфільми, залюбки гуляє з братиком і Лерочкою по місту та в захопленні пізнає світ навколо. Раніше полюбляв кататися на велосипеді, але, на жаль, цей вид транспорту зіпсувався ще у минулому році.

Зробити сюрприз малюку може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Інформація для благодійників: Циплюк Аандрійко – 3 роки (25.07.2017). м. Луцьк. Зріст: 120 см. Розмір взуття: 27.

Реквізити для допомоги: 5168 7573 4324 6791 (Циплюк Тетяна Павлівна, Приватбанк)