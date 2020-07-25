Власти РТ разрешили кинопоказы в скверах и парках

Власти Татарстана разрешили проведение кинопоказов на открытом воздухе. Соответствующее постановление кабинета министров РТ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Татарстане по-прежнему не допускается проведение досуговых, культурных, развлекательных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием людей, закрыты кинотеатры, кальянные, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Однако с 27 июля разрешается проведение показа кинофильмов на открытых площадках в скверах, парках и на набережных.

Также, напомним, запрет на массовые мероприятия не распространяется на работу аттракционов на открытом воздухе и зоопарков (в части вольеров на открытом воздухе), музеев и библиотек, тренировки профессиональных спортсменов и занятия физической культурой на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции в 5 м между двумя людьми.