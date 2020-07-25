Меньше водки — меньше убийств, разбойничества и изнасилований

Алкоголь вовлечен в 86% убийств, 72% разбойных нападений, 64% сексуальных преступлений, 57% случаев бытового насилия и 54% случаев насилия над детьми. При увеличении продажи водки на 1% рост уровня убийств среди мужчин вырастает на 1,1%. В России/СССР минимальный уровень убийств пришёлся на пик горбачёвской антиалкогольной кампании, в 1986 году.Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории медико-биологических проблем наркологии Гродненского государственного медицинского университета Юрий Разводовский на примере Белоруссии показывает, какая существует взаимосвязь между уровнем потребления водки и убийствами («Социальная и клиническая психиатрия», №1, 2006). Можно с большой долей уверенности предполагать, что такая зависимость должна наблюдаться и в России – в стране с примерно тем же уровнем пьянства, что и в Белоруссии, и со схожей социально-клинической картиной состояния общества.Многочисленные исследования свидетельствуют о существовании взаимосвязи между употреблением алкоголя и вербальной агрессией, агрессивными мыслями, насилием в семье, насильственным травматизмом, сексуальной агрессией, убийствами и самоубийствами. Существуют данные (Pernanen K. Alcohol in Human Violence. — New York: Guilford Press, 1991), согласно которым алкоголь вовлечен в 86% убийств, 72% разбойных нападений, 64% сексуальных преступлений, 57% случаев бытового насилия и 54% случаев насилия над детьми. В России около 80% убийц и 60% их жертв употребляли алкоголь непосредственно перед совершением преступления. В штате Нью-Йорк 50% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. При этом средний уровень содержания алкоголя в крови преступников на момент совершения преступления был 0,28%, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. Чем тяжелее преступление, тем больше вероятность, что оно было совершено под воздействием алкоголя. В отделениях травматологии у пациентов с насильственными травмами в 2-5 раза чаще обнаруживался алкоголь в крови, чем у пациентов с травмами ненасильственной этиологии.Установлена положительная взаимосвязь между употреблением алкоголя и сексуальным насилием. При этом наиболее тяжелые преступления под влиянием алкоголя совершаются бывшими интимными партнерами. Половина мужчин, проходивших лечение по поводу алкоголизма, подвергали насилию своих интимных партнеров в течение года накануне госпитализации.Анализ временных серий, основанный на данных уровня убийств и уровня потребления различных алкогольных напитков в США за период с 1934 по 1994 годы, показал существование положительной взаимосвязи между общим уровнем потребления алкоголя и уровнем убийств . Эта взаимосвязь была сильнее выражена для белого населения, чем для цветного. Исследование также показало, что уровень убийств среди белых рос с повышением потребления крепких алкогольных напитков. Анализ временных серий, основанный на данных уровня продажи различных видов алкогольных напитков и уровня убийств в Беларуси за период с 1970 по 1999 годы, показал, что уровень убийств с высокой степенью достоверности коррелирует с уровнем продажи водки на душу населения . При этом рост уровня продажи водки на 1% сопровождается ростом уровня убийств на 1,14%.Типичным убийством в состоянии алкогольного опьянения является убийство на бытовой почве в результате ссоры, произошедшей между собутыльниками. Наиболее убедительными являются данные, отражающие временную динамику в различных регионах, то есть кросс-секционный анализ временных серий. Такой анализ, проведенный для 48 штатов США, показал высоко достоверную взаимосвязь между уровнем продажи алкоголя и уровнем изнасилований, разбойных нападений и грабежей. Анализ временных серий за период с 1950 по 1995 годы, основанный на данных из 14 стран Европы, показал, что общий уровень потребления алкоголя статистически достоверно коррелирует с уровнем убийств в 5 странах. Уровень потребления пива позитивно коррелирует с уровнем убийств в 4 странах, уровень потребления вина в 2 странах, уровень потребления крепких спиртных напитков также в 2 странах. Более сильная связь между общим уровнем потребления алкоголя и уровнем убийств была обнаружена в странах Северной Европы, более слабая — в странах Южной Европы. Эти данные подтверждают гипотезу, согласно которой уровень убийств более тесно связан с уровнем потребления алкоголя в странах, где преобладает интоксикационно-ориентированный паттерн потребления алкоголя.

Теперь посмотрим, насколько связаны эти явления — динамика половых и возрастных коэффициентов смертности в результате убийств и динамики уровня продажи различных видов алкогольных напитков на душу населения — в Белоруссии в период с 1981 по 2001 годы.В период с 1981 по 2001 годы уровень продажи алкоголя на душу населения снизился на 13% (с 10,2 до 8,8 л). В результате проведения антиалкогольной кампании 1985-1988 годов общий уровень продажи алкоголя снизился с 9,8 литров в 1984 году до 8,8 литров в 1985 году (-11%), до 5,8 литров в 1986 году (-41%) и до 4,4 литров в 1987 году (-55%). Уровень продажи водки за рассматриваемый период вырос на 37% (с 3,0 до 4,1 л). В период с 1984 по 1987 годы этот показатель снизился на 34%. Уровень продажи вина в период с 1981 по 2001 годы снизился на 36% (с 5,9 до 3,8 л. Уровень продажи пива в период с 1981 по 2001 годы снизился на 31% (с 1,3 до 0,9 л). Рост уровня продажи водки на фоне резкого снижения уровня продажи вина, который наблюдался во второй половине 80-х, первой половине 90-х годов прошлого века привёл к преобладанию в структуре продажи крепких алкогольных напитков, что и отразилось на уровне насильственной смертности. Уровень убийств в период с 1981 по 2001 годы среди мужчин вырос в 2,4 раза (с 6,6 до 15,7 на 100 тысяч населения), а среди женщин — в 2,2 раза (с 3,4 до 7,3 на 100 тысяч населения). В период с 1981 по 1986 годы этот показатель снизился среди мужчин на 12%, а среди женщин — на 24%.Данные свидетельствуют о разнонаправленной динамике уровня убийств среди мужчин в рассматриваемый период: резкое снижение этого показателя в период антиалкогольной кампании 1985-1988 годов, резкий рост в первой половине 90-х годов с последующей стабилизацией этого показателя. Минимальный уровень убийств среди мужчин отмечался в 1986 году. Своего пика этот показатель достиг в 1998 году и превысил уровень 1986 года в 3,1 раза. Динамика уровня убийств среди женщин в целом соответствует динамике этого показателя среди мужчин: резкое снижение в период антиалкогольной кампании, резкий рост в первой половине 90-х годов прошлого века. Минимальный уровень убийств среди женщин отмечался в 1986 году, а максимальный был зафиксирован в 1995 году. По сравнению с минимальным уровнем этот показатель вырос 2,9 раза. Из уравнения, выведенного нами, следует, что повышение уровня продажи водки на один литр сопровождается ростом уровня убийств среди мужчин на 3,3 случаев на 100 тысяч населения. При увеличении продажи водки на 1% прогнозируется рост уровня убийств среди мужчин на 1,1%.Один из самых действенных способов побороть «непрофессиональную преступность» — это резкое снижение потребления водки. При снижении этого показателя в 2 раза, в 2,2 раза может упасть уровень убийств и других насильственных преступлений – как это было в антиалкогольную кампанию при Горбачёве.