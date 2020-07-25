Зачем Великобритания играет с Россией в гей-игры

В России много лет существует «Федерация ЛГБТ-спорта России».

В России на государственном уровне активно поддерживается семья, основой которой является союз мужчины и женщины. Последний месяц, после принятия поправок, это закреплено и в Конституции.

Такая модель семьи обусловлена самой природой, она основывается на естественности процесса продолжения жизни. Только мужчина и женщина способны дать потомство, не прибегая к техническим ухищрениям. Это, вкупе с традициями российского общества, дает основания считать прочие виды сексуальных отношений противоестественными. В конечном итоге популяризация однополых союзов скажется на демографии, снизив рождаемость и установив новую модель развития общества

При том, что идеология ЛГБТ не поощряется в России на государственном уровне и осуждается подавляющей частью общества, в стране существует масса объединений сексуальных меньшинств, причем речь идет о самых разных сферах жизни общества. Например едва ли многие представители гетеросексуального большинства знают, что в России активно действует «Федерация ЛГБТ-спорта России». Эта организация устраивает различные спортивные турниры и прочие мероприятия. Например, два года назад гей-спорт-федерация проводила фестиваль «FOOTBALL ДЛЯ ВСЕХ».

Свою задачу Федерация ЛГБТ-спорта формулирует так: «объединение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров (ЛГБТ) и всех, кто разделяет идеи здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

Организация ведет сбор пожертвований и набор волонтеров. «Хочешь, чтобы спорт стал составной частью твоей жизни? найти новых друзей? весело и спортивно проводить свой досуг? узнать много нового о жизни ЛГБТ-сообщества? посетить новые города и страны? узнать о спортивной жизни за рубежом?» — говорится на сайте организации.

Остается неясным — если приверженцы ЛГБТ-идеалов выступают за равенство, то зачем нужна такая сегрегация с выделением гей-спортсменов в особую организацию? И кто вообще лоббирует организацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения в России?

Оказывается, это направление активно разрабатывает Великобритания (одна из трех стран, в которые в первую очередь открывают авиаперелеты из РФ после карантина). Иногда кажется, что Великобритания и Россия входят в некое надгосударственное объединение — настолько заботливо в королевстве пестуют определенные умонастроения части российского общества. Ну и нельзя не вспомнить о нежной любви к Лондону многих «продвинутых» состоятельных россиян, нашедших там вторую родину.

Так вот именно бывший посол Великобритании в России Лори Бристоу выступил одним из организаторов вышеупомянутого фестиваля «FOOTBALL ДЛЯ ВСЕХ». Дипломат назвал турнир «важной вехой в истории спортивного ЛГБТ-движения в России». Причем Бристоу считает, что в будущем футбол станет «достоянием» геев. Чтобы проиллюстрировать гей-окраску мероприятия, гости турнира угощались тортом с футбольным полем, украшенном радугой.

Но не только из футбольных полей торчат британские уши. Так, например, посольство Великобритании выступает партнером Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге. Сотрудничает с британским генконсульством и директор программ Межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Кочетков.

Если Великобритания печется о россиянах, исходя из гуманистических идеалов, то почему не помогает по настоящему нуждающимся слоям населения? В стране действительно есть проблемы — бедность, социальное неравенство, доступность городской среды для инвалидов. Но почему-то из Лондона видны лишь мнимые страдания секс-меньшинств. Так что явно не гуманизм, а собственные цели и задачи водят рукой британских игроков.

Стоит отметить, что Соединенное королевство славится своим либеральным отношением к геям. С 2014 года имеют права вступать в брак представители ЛГБТ Англии, Уэльса и Шотландии, а с 2020 — и Северной Ирландии. Но в рамках своего острова у британцев жить не получается — они пытаются распространить идею гей-семей и на Россию. Понятно, что разрушение традиционной основы общества — семьи — повлечет за собой и ослабление государства. А именно это всегда было главной задачей всех геополитических игр.