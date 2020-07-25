Внутренний туризм Турции в первом квартале сократился более чем на 40%

По данным агентства Анадолу, расходы местных туристов в стране с января по март этого года снизились до 4,6 млрд лир (671 млн долларов) с 7 млрд лир (1 млрд долларов), полученных в том же квартале в 2019 году.

Напомним, что туристический сектор Турции, который является основным фактором экономического роста страны, приостановил работу в марте в рамках мер по сдерживанию распространения смертоносного коронавируса. В прошлом месяце отрасль вновь открылась для внутреннего туризма под строгим государственным контролем.

Внутренние туристы в первом квартале совершили в общей сложности 6,8 млн поездок, что на 38% меньше, чем в первом квартале 2019 года, отмечает агентство.

Между тем количество внутренние поездок с одной или несколькими ночёвками уменьшилось на 43,5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

В соответствии с данными института, отдыхающие тратили в среднем 510 турецких лир (74 доллара) за поездку, в сравнении с 496 лирами (72 доллара) за аналогичный период прошлого года.

Посещение родственников стало основной целью поездок по стране в первом квартале (74,7%), далее следуют отдых и отпуск (11,4 %) и оздоровительный туризм (7,4%).

Кроме того, доход Турции от туризма в первом квартале текущего года упал на 11% в год до 4,1 млрд долларов.