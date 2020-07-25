Акция в поддержку Хабаровска в Барнауле прошла в жарких спорах о праве ходить без документов

Акция в поддержку Хабаровска, прошедшая в Барнауле напротив здания краевого правительства, собрала два-три десятка человек, в основном, без плакатов. Но с убеждениями и желанием о них поговорить и поспорить. Оппонентами их стали трое полицейских. Правда дискуссии во время акции вели не о Хабаровске, а о праве ходить без документов, коронавирусе и Конституции.

Виктор Рау. Акция в поддержку Хабаровска.

Altapress.ru

Позвонили из прокуратуры

Протесты в Хабаровске в поддержку арестованного «народного» губернатора третью неделю собирают тысячи человек в день. Иногда — десятки тысяч. В Барнауле к памятнику вождю мирового пролетариата пришли 25−30 активистов. Не считая, конечно, полицейских, одного журналиста, случайных прохожих и ребятишек на роликах и великах.

Однако, в отличие от хабаровчан, они не скандировали лозунги, никого не отправляли в отставку и не возвращали из-под ареста.

Связь барнаульской акции с хабаровской явно обозначил, пожалуй, только вечный оппозиционер и участник протестных акций Виктор Рау — стоя у шоссе в одиночном пикете (далеко от основной группы), он держал в руках плакат соответствующего содержания.

Собственно, Рау и был одним из тех, кто рассказал на своей страничке Facebook о том, что 25 июля здесь, на площади Советов, состоится «кормление голубей, выпущенных хабаровчанами» (так теперь называют массовые акции).

«Мне позвонили из прокуратуры, спросили, приму ли я участие, так как МВД попросило их поинтересоваться у меня. Я сказал, что в 12 часов буду на площади Советов проводить одиночный пикет. Кто-то будет собирать подписи против обнуления Путина. Народ идет кормить голубей, — написал он.

Голуби, правда, не сразу поняли, как им повезло, и кормиться прилетели только к исходу первого часа акции.

А первыми на площадь пришли двое полицейских. Участники акции «за Хабаровск и его выбор» постепенно подтягивались — правоохранители к ним подходили и просили показать документы. Данные об участниках записывали в блокнот.

Акция в поддержку Хабаровска.

Altapress.ru

«На кого пишете?»

Между тем, требования предъявить документик больше всего возмущало пришедших на акцию. «Я человек свободный! Живу в своем городе, мне документов не нужно», — отстаивал свои права один из участников.

«Вы Конституцию читали? Вы знаете, что такое основной закон?», — допытывался у полицейских другой, седобородый (назвать свое имя он, извинившись, отказался). А когда оппонент в погонах ответил «не знаю», сел на ступеньку со словами: «У меня давление от этого поднялось. Он не знает, что такое основной закон! О-хре-неть».

У мужчины в красной футболке-поло вызвал подозрения корреспондент Altapress.ru (что-то строчит в блокнотик да еще и в маске — вроде как лицо скрывает): «На кого пишете?» — с недоверием в голосе поинтересовался он.

Акция в поддержку Хабаровска.

Altapress.ru

«Покажите документы и гуляйте»

Наконец полицейские, завязшие в дискуссии о правах человека и Конституции, позвали на помощь тяжелую артиллерию. И к участникам «кормления хабаровских голубей» подошел майор. Дискуссия с ним приобрела более содержательный характер.

Он объяснял, почему сейчас надо ходить с документами — привел ссылку на нормативный акт и сказал, что надо установливать личность и год рождения. Согласно указу губернатора № 44, продолжил он, людям 65+ необходимо находиться на самоизоляции. Чтобы убедиться в том, сколько человеку лет, нужно посмотреть в документы.

«Если вы не относитесь к тем лицам, которые обязаны быть на самоизоляции, пожалуйста, гуляйте», — терпеливо растолковывал майор.

Правда, документы они спрашивали также у людей, которым, если присмотреться, едва ли исполнился полтинник. Впрочем, полиция в этот день не зверствовала, протоколов не составляла, что один из участников философски прокомментировал: «Это — пока».

Барнаул. Акция в поддержку Хабаровска.

Altapress.ru

«Буду стоять до шести»

Поскольку мужчина с седой бородой вызвал подозрения, что ему уже исполнилось 65 лет, он на какое-то время стал центром внимания. Полицейские настаивали на том, чтобы он показал документ, а участники его защищали. «Да он здоровее всех, кто сюда пришел», — привел аргумент один из защитников.

В общем, Хабаровск и арестованный губернатор Сергей Фургал как-то постепенно отошли на задний план. Два человека собирали подписи под требованием отменить результаты голосования по Конституции. Правда, одна из сборщиц не смогла объяснить, куда потом пойдут подписные листы: «Может быть в Хабаровск, но я не знаю. Мне Рау сказал собирать — я собираю».

Сам Рау объяснил, что все происходящее — это продолжение общероссийской кампании «Нет», которую он представляет ее в Барнауле.

Корреспондент altapress.ru покинул акцию через час — никого не задерживали, с полицией отношения выясняли по-доброму. Кстати, Рау пообещал стоять с плакатом до 18:00 — в это время на площади Советов запланирована еще какая-то акция.

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