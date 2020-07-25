138 семь смертей коронавирусный баланс Алтайском крае сместился сторону тяжелых случаев

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 138 инфицированных коронавирусом, выздоровело 417 пациентов. Также зарегистрировано семь смертельных случаев, один из них – непосредственно от COVID-19, сообщает оперштаб по региону.

На 25 июля в Алтайском крае зарегистрировано 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Барнауле – 68, в Бийске – 13, в Славгороде – 10, в Первомайском районе – шесть, в Новоалтайске – пять, в Каменском, Тальменском районах – по четыре, в Заринске и Завьяловском районе – по три, в Алейске Рубцовске, Залесовском, Кулундинском, Михайловском, Ребрихинском, Табунском районах – по два. В ЗАТО Сибирском, Камне-на-Оби, Бурлинском, Ключевском, Крутихинском, Павловском, Смоленском, Тогульском районах зафиксировано по одному заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае за все время составляет 8391 человек, в том числе 807 детей до 17 лет включительно. Продолжают лечение 1892 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 883 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1009 человек. За прошедшие сутки выздоровело 417 человек: людей массово выписали из больниц.

Тяжелобольных на сегодня 106, на аппарате ИВЛ находится 41 пациент. Скончались за весь период 186 человек. В том числе за сутки семь человек, из них один – от COVID-19, шесть по иным причинам.

На 25 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2887 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 38 127 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 285 001 человек.