Обзор онлайн казино букмекерской конторы Вулкан Бет

Это новейшая модель бренда, которая была запущена в 2002 году и зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже на AIM (рынке альтернативных инвестиций) в 2005 году. Под зонтиком также находятся Bingo, Poker, казино Roxy Palace, казино Splendido, Dash Casino, Nedplay Casino и Golden Lounge Casino.

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Основанный и лицензированный в Гибралтаре, был основан Эдвардом Уэром, который оставил свою должность управляющего директора Ladbrokes International на рубеже тысячелетий, чтобы воплотить в жизнь свое видение специализированного и независимого онлайн-казино. С тех пор он стал отмеченным наградами крупным мультибрендовым продуктом, и компания Ware остается на переднем крае в качестве генерального директора и 22,4% акционеров.

В 2012 году он получил итальянскую лицензию, а также является авторизованным партнером по ставкам (ABP) британских гонок, респектабельный статус, который получили немногие операторы.

В 2014 году, в рамках подготовки к чемпионату мира, клуб запустил новую платформу спортивных ставок, предоставленную провайдером Kambi. В том же году оператор ставок заключил трехлетнее спонсорское соглашение с Glasgow Rangers. В прошлом компания спонсировала такие компании, как Aston Villa, Суонси и Кроули Таун.

Рынки ставок.

Благодаря множеству продуктов казино, включая более эксклюзивное Playboy Casino, раздел спортивных ставок разделен на пять вкладок в верхней части; Ставки Home, Live ставки, скачки, акции и справочный центр.

Внизу слева находится список видов спорта, а также количество событий, которые он предлагает в данный момент. У него отличный выбор рынков, в том числе киберспорт, флорбол и шахматы, чтобы назвать только три в дополнение к обычным подозреваемым. Действительно, он предлагает некоторые из самых широких охвата в отрасли.

Вверху слева он также содержит ярлыки для популярных рынков, таких как Премьер-лига, и они соответственно изменяются, например, включая Шесть Наций, пока он включен.

Ставки Inplay

В любое время главная домашняя страница Sport направляет пользователей на текущие популярные ставки в режиме реального времени, а прямо под ним находится полезный раздел «Самые популярные ставки». Таким образом, ставки в игре становятся неотъемлемой частью опыта каждого пользователя, независимо от того, нажимают они на вкладку «живые» ставки или нет.

В разделе Live-ставок пользователи могут «фаворитовать» любое количество событий, нажимая на звездочку рядом с ними. Это гарантирует, что они появятся в разделе «Избранное» в левом верхнем углу, что делает ставку в реальном времени на ряд событий проще и проще. Это полезно организовано в виде спорта внизу левой колонки (с количеством текущих событий в каждом) и Избранные события, только что начавшиеся и предстоящие, образующие центральную часть страницы.