Троє людей померли і 57 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 25 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 21, Луцький район – 9, Горохівський район – 8, Любешівський район – 6, Камінь – Каширський район – 3, Маневицький район – 3, Ковельський район – 2, Локачинський район – 2, Ківерцівський район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1.

Одужала за добу 61 особа. Три випадки хвороби завершилися летально ( померли мешканці м.Луцьк, Горохівського та Любешівського районів), — інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Загалом станом на 25 липня в області зареєстровано 3503 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2502 особи. 83 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 800 випадків, в т.ч. 18 летальних;

• Луцький район – 305 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 393 випадки, в тому числі 11 летальних;

• Ківерцівський район – 400 випадків, в т.ч. 10 летальних;

• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;

• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 209 випадків, в т.ч. 8 летальних;

• Іваничівський район – 66 випадків;

• Горохівський район – 154 випадки, в тому числі 2 летальних;

• Маневицький район – 116 випадків, в тому числі 5 летальних;

• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Любешівський район – 88 випадків, в тому числі 3 летальних;

• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 48 випадків;

• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Локачинський район – 43 випадки;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 893 особи, в тому числі за останню добу – 248 осіб.