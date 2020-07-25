32 новых случая COVID-19 выявлено в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 32 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в республике с начала пандемии по нарастанию зарегистрировано 5 404 случая. На сегодняшний день выздоровели 4 260 человек, в том числе 41 за минувшие сутки. Умерли с начала пандемии 33 пациента.

По словам Авдониной, за прошедшую неделю было зарегистрировано 218 случаев — это практически на уровне предыдущей недели. Темп прироста новых заболевших сохраняется на уровне 0,6. За сутки проведено 5 356 исследований на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии сделано 423 тыс. тестов.

В двух аэропортах Татарстана, «Казань» и Бегишево, провели санитарно-карантинный контроль в отношении 37 самолетов, специалисты осмотрели 4 176 пассажиров и членов экипажа. Лица с признаками инфекционных заболеваний не выявлены.

В России за прошедшие сутки зафиксирован 5 871 заболевший новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 806 720 заболевших в 85 регионах, выздоровели 597 140 (+8 366 за сутки). За весь период в России от коронавируса скончалось 13 192 человек (+ 146 за день).

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