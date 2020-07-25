В США не оценили предложение РФ о контроле над вооружениями в космосе

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J. Scott Applewhite, File/AP

В Госдепартаменте считают неудачными инициативы России и Китая заключить договор с США о контроле над вооружениями в космосе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.

«Проблема некоторых вещей, которые продвигали Москва и Пекин по этой теме, это попытки подхода к космосу в традиционной позиции контроля над вооружениями: определить космическое оружие и запретить его», — сказал дипломат.

По его словам, невозможно четко дать определение «оружию в космосе», как и контролировать соблюдение подобных норм.

Он добавил, что в российской инициативе никак не оговаривается оружие, которое может быть дислоцировано на земле, но способно достигать космоса и быть использовано там.

В заключение он отметил несерьезность российского подхода к данной теме.

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