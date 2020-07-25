“Хочу вернуть мое доброе имя”: пенсионер рассказал, почему стоит у Верховного Суда с лозунгом

«Для человечества эти случаи мелкие, но для меня они принципиальные»

Москвич Иван Григорьевич Хрипков рассказал «Блокноту» о том, почему стоит с лозунгом у здания Верховного Суда.

Две несправедливые истории, произошедшие с москвичом в течение жизни, заставили его в преклонном возрасте выйти на улицу с картонным лозунгом в руках. Наиболее неприятная, связанная с возбуждением против него уголовного дела, произошла в феврале 2017 года.

Иван рассказал, что был прописан в коммунальной квартире, где, однако, не жил, а появлялся только изредка, чтобы полить цветы. Москвич отмечает, что отношения с соседями у него были неплохие, но он предпочитал с ними не пересекаться. Приходил в квартиру поздно ночью, когда они спали и сразу уходил.

Однако, в феврале 2017 года, он все же столкнулся на кухне с соседкой, которая, по его словам, пришла туда с топором. «Я у нее выбил топор и ушел в свою комнату, — рассказывает Иван. — И выбросил топор с балкона».

Однако дверь закрыть не успел, к соседке присоединились ее дочь и сожитель, они открыли дверь и хотели переступить порог. Иван отмечает, что на этот случай у него на кресле лежала «дубиночка и диктофончик».

Соседи полезли к Ивану Григорьевичу в комнату: «С матами, с угрозами, одна с палкой, молодой парень с дубиночкой, я стал от них отмахиваться не пускал их», — отмечает москвич.

Когда сожитель попытался проникнуть в комнату, Иван Григорьевич огрел его дубиной. Соседка принялась тыкать через дверь палкой, а Хрипков начал пытаться выбить ее из рук. В итоге он попал по пальцам соседки.

Все происходящее в подробностях было записано на диктофон. В записи, по словам Ивана Хрипкова, было абсолютно ясно, кто к кому вломился и кто на кого нападал.

После этого случая и Хрипков, и его соседи подали в суд. Однако, по заявлению соседей возбудили дело, а по заявлению Ивана Григорьевича не предприняли никаких действий. «Дознаватель уже тогда сфабриковал дело, — отмечает Иван Григорьевич. — что это я вышел в коридор и побил их.» При этом, как отмечает Иван, и дознаватель, и суд отказались принять в качестве доказательства аудиозапись.

«По поводу этой записи судья сказала: “ты мог что-то подстроить». И запись не приняли к производству дела”, — комментирует пенсионер. В результате, суд приговорил Ивана Григорьевича к одному году условного срока и к выплате компенсации соседке в размере 50 тысяч рублей.

Год условно не так расстроил Хрипкова, как сумма в 50 тысяч, которую ему пришлось долго вычитывать из своей и без того небольшой пенсии.

Иван Григорьевич пытался обращаться в Московский городской суд чтобы рассмотреть дело заново, однако оснований для этого не усмотрели.

Второе дело, в котором суд, по словам пенсионера, также несправедливо обошелся с Иваном Григорьевичем, имело место в середине 90-х годов, когда Иван работал лесником на Киевской трассе.

«Это правительственная трасса», — отмечает Хрипков. Он рассказал, что дорогу приходилось регулярно убирать перед какими-то важными событиями. В очередной раз на такую уборку Иван Григорьевич не явился и был за это уволен.

Он обратился в суд, и суд восстановил его на работе. Однако, при увольнении ему не выдали трудовую книжку. После этого Иван Григорьевич проработал лесником еще три года, пока не возник конфликт с начальством: руководство перестало платить зарплату, а Хрипков — выходить на работу. Однако официального увольнения не последовало, трудовую книжку ему так и не выдали. Суд, в свою очередь, отказал Ивану Григорьевичу на основании того, что тот уволен не был.

В результате, при выходе на пенсию, москвич не смог восстановить свой трудовой стаж в других городах, где он работал в советский период. Из-за этого, отмечает Хрипков, размер его пенсии оказался существенно ниже заслуженного.

Суды не стали вставать на сторону пенсионера, поскольку не хотели связываться с крупной государственной организацией, отмечает Иван Григорьевич. «Для человечества эти случаи мелкие, но для меня они принципиальные», – сказал он.

«Я думаю, они никогда не пересмотрят мои дела, но протестовать я буду, — добавляет пенсионер, — Хочу заставить их вернуть мое доброе имя.»

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