Крупнейшая бизнес-группа Турции призвала правительство уважать свободный рынок

Валютные резервы Турции значительно сократились, а иностранные инвестиции снижаются из-за того, что власти пытаются поддерживать низкие процентные ставки и усилить национальную валюту, заявляет Симон Касловски, председатель турецкой Ассоциации промышленности и бизнеса (TÜSIAD).

«Отрицательные реальные процентные ставки создают сдерживающий фактор для внутренних сбережений, и даже если приток капитала не прекратится полностью, он либо останется ограниченным, либо вы перейдёте к политике процентных ставок, которая поощряет сбережения и инвестиции», — рассказывает он в интервью Patronlar Dünyası.

Напомним, что Центральный банк Турции снизил базовую процентную ставку до 8,25% с 24% за последние 12 месяцев, чтобы поддержать усилия правительства по росту экономики и борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Годовая инфляция потребительских цен в стране ускорилась до 12,6% в июне с 11,4% в мае и 8,6 процента в октябре.

Дальнейшее снижение резервов ЦБ — монетарные политики потратили десятки миллиардов долларов на защиту лиры в этом году-рискует увеличить турбулентность рынка и может повлиять на кредитный рейтинг Турции, сказал Касловски.

«Когда вы идёте на компромисс с принципами свободного рынка, ваш контроль увеличивается, и вы можете видеть выгоды в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе вы теряете инвесторов. Преимущества для экономики очевидны, когда вы укрепляете свободный рынок. Например, мы видели, что в 1980-х и 2000-х годах мы добились серьёзного прогресса», — уточняет он.

Касловски подчёркивает, что банкротства в Турции будут увеличиваться в оставшуюся часть года, поскольку экономический рост остается подавленным, несмотря на оживление в июне. Он также отмечает, что TÜSIAD прогнозирует сокращение экономики на 2% в 2020 году.

Экономическая экспансия в Турции остаётся значительно ниже средних исторических показателей за последние три года, добавляет Касловски. Восстановление произойдёт только в следующем году в соответствии с глобальными событиями, уверяет он.

Касловски также посоветовал правительству отказаться от политики налогообложения импорта для защиты отечественных фирм, заявив, что такой подход увеличивает издержки и снижает способность Турции конкурировать на международном уровне. Импортируемые детали для товаров и материалы составляют примерно 70% стоимости продуктов, производимых турецкими компаниями на экспорт.