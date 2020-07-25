Дегтярев сидит и через веб-камеры следит, как «иностранцы раскачивают» митинги в Хабаровском крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтерев рассказал в своем Instagram о том, что наблюдает за акциями протеста в регионе, пишет «Сибирь.Реалии».

Михаил Дегтярев.

Антон Федотов / altairegion22.ru

Напомним, в Хабаровске более двух недель в ежедневном режиме проходят митинги в поддержку арестованного экс-главы Сергея Фургала. 20 июля президент России отправил его в отставку и назначил Дегтярева.

Новый глава накануне заявил, что не выйдет к митингующим, а также не собирается идти на уступки и не позволит диктовать ему условия.

Позже он заявил, что протестные акции в крае «подогреваются» иностранными гражданами.

Теперь Дегтярев сообщил, что следит за происходящим через веб-камеры. Он отметил, что подписал постановление о продлении режима ограничений из-за коронавируса, добавив, что в повестке дня стоит вопрос об ужесточении карантинных мер.

«Дегтярев попросил жителей провести выходные „достойно“, не выходить на акции, а вместо этого поехать на дачу или к родственникам. Сам он добавил, что в выходные собирается в рабочую поездку по Хабаровскому краю», — пишет издание со ссылкой на публикацию врио главы.

Ранее Дегтярев пообещал завоевать жителей Хабаровского края и перебежал дорогу на «красный».

Накануне в СК заявили, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации двух убийств и одного покушения.

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