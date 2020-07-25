25 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Прокл Плакальщик отмечается 25 июля 2020 года (по старому стилю – 12 июля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Прокла. Название «Плакальщик» день получил из-за обилия утренней росы и часто идущих дождей.Церковный праздник какой сегодня, 25 июляПрокл жил в I-II веках. Был родом из Калипта. Когда император-язычник Траян устроил преследования христиан, Прокла схватили и подвергли многочисленным истязаниям с целью заставить его отречься от своей веры. Во время пыток мученик предрек правителю города, что тот сам скоро открыто признает Иисуса как единственного бога.Прокла привязали к повозке правителя и вынудили бежать за ней. Он обратился с молитвой к Богу, и тот остановил коней. Застывший, как истукан, правитель смог вновь владеть своим телом лишь после того, как во всеуслышание исповедал Христа своим богом и подписал соответствующий документ.После произошедшего правитель решил отомстить христианину и приказал казнить Прокла. Его привязали к столбу и выпустили в него стрелы. До последнего вздоха мученик молил Отца Небесного простить тех, кто терзал его. Ведь они не ведали, что творили.

Какой православный праздник сегодня, 25.07.2020

По церковному календарю 25 июля поминают мученицу Голиндуху, в крещении Марию, жившую в Персии в VI веке.Голиндуха была женой главного жреца и занимала в обществе высокое положение. Женщина с проницательным умом, размышлявшая много о смысле жизни, заинтересовалась христианством. Однажды ей приснился ангел, показавший рай и ад, радость праведников и мучения грешников.

После этого женщина стала молиться Истинному Богу, и найдя священника, крестилась с именем Мария. Она хотела расстаться с мужем-язычником, но он пожаловался царю Хозрою, который приговорил христианку к пожизненному тюремному заключению.В темнице мученица провела 18 лет, подвергаясь издевательствам и пыткам. Несколько раз за эти годы Голиндуху навещал посол византийского императора, научивший ее петь псалмы.Однажды произошло чудо – Господь, укрыв ее от палачей, привел к тайным христианам. Через несколько лет новый царь — Хозрой II прекратил преследование христиан и Мария открыто исповедуя свою веру, отправилась в паломничество в Иерусалим. Она мирно скончалась на обратном пути.

По церковному календарю праздник 25 июля

По церковному календарю 25 июля поминают Иоанна Святогорца Иверского — основателя знаменитого Иверского монастыря на горе Афон.Родился он в знатной семье, был родственником правителя Грузии. Оставив мир он принял схиму в одном из монастырей в Имеретии. Через некоторое время подвизался на горе Олимп.Потом поселился в Великой лавре на Афоне, где исполнял послушание на кухне. Затем был избран игуменом в основанном им же Иверском монастыре. Он мирно скончался в 998 году. После его смерти настоятелем обители стал его сын – преподобный Евфимий. По церковному календарю его поминают 26 мая.