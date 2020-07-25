Жена погибшего в ДТП с участием Ефремова водителя решила судиться со следствием

Гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием актера Михаила Ефремова, подала в суд на следствие.По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, пара жила в гражданском браке, поэтому женщину не признали потерпевшей по делу, то есть она не имеет права требовать компенсацию.Ранее Пашаев заявлял, что семья Захарова в качестве компенсации морального вреда запросили около 40 миллионов рублей.Михаил Ефремов сегодня, 25.07.2020, последние новостиМихаил Ефремов по сей день борется за свою свободу, боясь получить срок из-за смертельного ДТП. Однако, его адвокат Эльман Пашаев не помогает подсудимому, а напротив, компрометирует его. На Пашаева уже заводили дело по факту несоблюдения профессиональной этики, но, как говорится, люди ничему не учатся, и в этот раз он снова подводит своего клиента.

Эльман высмеял жену убитого водителя, которая пыталась добиться ее включения в список потерпевших, но, увы, гражданская супруга не имеет на это право по закону.«Может мне тоже стрясти деньжат с Ефремова? Хотя, шансы примерно такие же, как у нее: полный провал!» — язвительно смеется судимый адвокат.Да, с таким помощником Ефремов точно скоро сядет, лучше бы ему выбрать профессионала. Хотя у Михаила был шанс договориться с семьей водителя, члены которой сначала горевали, но потом решили, что 40 млн рублей быстро излечат их раненые души, но жадность Ефремова все еще борется с желанием «не загреметь» на 12 лет и Михаил находится в раздумьях.