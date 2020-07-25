Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Российский боец MMA сломал нос во время поединка с Магомедом Исмаиловым в рамках ACA 107 в Сочи. Информацию подтвердили в команде спортсмена.«Врачи диагностировали перелом носа», — поведали представители спортсмена.После боя Исмаилов высоко отозвался о своём сопернике и отметил, что «следит за Александром давно», после чего назвал его «особенным бойцом».Результат боя Емельяненко против ИсмаиловаОбщественная служба новостей ранее отметила победу Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде главного боя вечера. Для Исмаилова эта победа стала 16 в карьере. Емельяненко потерпел 8 поражение.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС.«Все проходит, и это пройдет», — заявил он после боя.Видео боя Емельяненко против Исмаилова