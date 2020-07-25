Власти решили вопрос с открытием школ 1 сентября 2020 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что формат начало очередного учебного года будут определены 20 августа.Откроют школы 1 сентября или нетНа решение повлияет ситуация по коронавирусу не в стране, а в каждом, конкретном регионе. Сейчас школы готовятся принять детей 1 сентября, чтобы приступить к образовательному процессу в стандартном режиме. Мишустин подчеркнул, что уходить от традиционного формата обучения не планируется, однако необходимо предусматривать вероятность вынужденного обучения в удаленном режиме. В связи с этим будет формироваться законодательная основа для цифрового образования.Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе образовательных и других детских организаций. Они будут действовать до 1 января 2021 года. Так, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных классов. Это значит, что традиционной линейки на 1 сентября не будет. На входе в школу — измерение температуры, обработка рук антисептиком. Дети будут учиться в одном кабинете по всем предметам, кроме тех, что требуют спецоборудования (физкультура, изо, технология, физика, химия). Уроки и перемены должны начинаться в разное время.

«Выполнить новые правила будет сложно, особенно в тех школах, где и так учатся в 2–3 смены. Я и близко не вижу для этого технической возможности. Посмотрим, как администрации школ будут выходить из ситуации, а чиновники — реагировать. На мой взгляд, где-то это будет похоже на профанацию», — высказался председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.Напомним, школы многих регионов перешли на дистанционное обучение в марте 2020 из-за распространения коронавирусной инфекции. Дети считаются лучшими ее переносчиками, поэтому им было рекомендовано учиться в домашних условиях.