Директор Заворотнюк высказался о предстоящем интервью актрисы

На днях в СМИ появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк готовится дать большое интервью на ТВ. Предположительно, артистка хочет рассказать о своей борьбе с раком, ходе лечения и планах на будущее.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 25 июля, новости о состоянии здоровьяЗвезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже год героически борется со страшным заболеванием. У знаменитой актрисы диагностировали глиобластому (злокачественную опухоль мозга). За все время болезни Анастасия никак не комментировала эту ситуацию, ее семья также хранила молчание.

Корреспондент Nation News связался с директором актрисы Мариной Потаповой для подтверждения или опровержения новости, появившейся в СМИ. Представитель артистки сообщила, что комментировать данную ситуацию не станет.

«Мы не комментируем», — поведала директор Анастасии Заворотнюк.

Напомним, любимая многими россиянами актриса борется с болезнью с 2019 года. В сентябре прошлого года у Анастасии Заворотнюк начался отёк мозга из-за рака головного мозга, тогда же она и была доставлена в реанимацию. Ранее она проходила лечение в Польше, однако там ей не смогли помочь, и она вернулась в Россию.