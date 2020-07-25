США намерены обсудить с РФ возможность применения в космосе норм киберпространства

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Делегация Соединенных Штатов планирует на следующей неделе в Вене обсудить с российскими коллегами возможность применения в космосе выработанных норм и стандартов для киберпространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.

Форд отметил, что американской делегации будет интересно услышать мнение российской стороны о предложениях США.

«Возможно, мы могли бы попытаться разъяснить, что космическое пространство не является беззаконной и неуправляемой территорией, а на самом деле — это территория, в которой в военное время, например, будут применяться все обычные нормы международного гуманитарного прав», — добавил дипломат.

Он также указал на возможность создания военного канала связи по пресечению конфликтных ситуаций, как это было в период холодной войны между США и Советским Союзом.

Российско-американские консультации по контролю над вооружениями состоятся в Вене с 28 по 30 июля. 27 июля две стороны обсудят вопросы безопасности в космосе.

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