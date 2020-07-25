СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

close

Reuters

Несколько человек были замечены возле китайского консульства в американском Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, группу людей, пытавшихся силой открыть дверь, заметили почти сразу после того, как в силу вступило распоряжение Соединенных Штатов о закрытии китайского представительства.

Предположительно, речь идет о группе американских чиновников.

Ранее США потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне в целях защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США дали Китаю три дня на закрытие генконсульства в Хьюстоне

— Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения

— Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду

Источник