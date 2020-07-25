Это знак свыше: в главный символ США – статую Свободы пять раз ударила молния

По счастью, сам памятник не пострадал.

В Сети активно обсуждают странное природное явление. Накануне в главный символ США – статую Свободы в Нью-Йорке ударила молния. И не один раз, а целых пять. Правда, некоторые из очевидцев, которым удалось снять это необычное явление на камеру, утверждают, что молния «прошлась» мимо, не задев сам памятник. Как бы то ни было, но статуя не пострадала, во всяком случае внешних повреждений не видно. Ролик с произошедшим ночью явлением выложили пользователи Сети.

Судя по кадрам видеоролика, который длится чуть более 20 секунд, видно, как во время сильной грозы молния попадает в гранитный постамент, на котором установлена Свобода. К слову сказать, полное название Liberty Enlightening the World – Свобода, озаряющая мир. Это подарок народу США от народа Франции. Открыт памятник был 28 октября 1885 года.

Пользователи считают удар молнии – неким знаком, предупреждением, увязывая редкое явление с происходящим сегодня в США. Речь идет даже не столько о пандемии коронавируса, от которого сильнее всех в мире пострадали американца. США с начала эпидемии прочно держатся в первой строчке списка стран по количеству зараженных и погибших.

Помимо этой напасти Штаты стоят перед серьезной угрозой развала. Противостояние демократов с республиканцами, падение экономики и рост безработицы, конфликты с европейцами. Но самый серьезный удар – это массовые выступления, прокатившиеся по некоторым городам нескольких штатов из-за убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда. В стране поднялась волна недовольных. Афроамериканцы стали обвинять власти в расизме. Начались акции протеста, митинги, поджоги и грабежи магазинов и домов, атаки на полицейских и участки правоохранительных органов. Толпы людей сносили памятники конфедератам как рабовладельцам.

Некоторые белые американцы решили примкнуть к протестующим и покаяться. Они целовали обувь темнокожих и мыли им ноги. Демократы организовали пышные похороны мелкому воришке Флойду, сделав из него не просто «мученика», но и героя современной Америки. Но самое парадоксальное, что акции протеста были подхвачены жителями Великобритании и Европы.

Впрочем, министр туризма, искусств и культуры пригласила афроамериканцев переселиться в Гану, если они чувствуют себя нежеланными в США. Желающих не нашлось почему-то.

Несмотря на все «гадания» по поводу молнии в Сети, есть еще версия, что это знак того, что несмотря на все удары США все-таки выстоят, и никакие молнии им не страшны.

Видео: Twitter Mikey Cee