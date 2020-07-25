Аналитик: Турция движется к политическому и финансовому краху

Но, несмотря на усилия Эрдогана по оформлению фасада, Турция вступает в острую фазу политических и финансовых потрясений, указывает Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, в статье для Project Syndicate.

Эрдоган, преобразуя стамбульский собор Святой Софии в музей и планируя исламские молитвы там для камер, пытается сигнализировать о фундаментальных изменениях для Турции, которая была основана на светских принципах, и продемонстрировать свою политическую власть и власть своей правящей Партии справедливости и развития (ПСР), отмечает Бильдт.

«На данный момент очевидно, что страна движется к политическому и финансовому краху», — добавляет Бильдт. Вместе с тем он ссылается на потерю Эрдоганом более либеральных городских турок, которые оставляют его в толпе, шаткую обременённую долгами экономику и решение бывших политических союзников создать конкурирующие партии, чтобы бросить ему вызов на выборах, которые должны состояться к 2023 году.

«Учитывая, что его поддержка ослабевает, маловероятно, что Эрдоган сможет пережить ещё одни выборы, даже с помощью нынешнего партнёра ПСР по коалиции, крайне правой Партии националистического движения (ПНД). Укрепление религиозно консервативной националистической базы с помощью таких гамбитов, как восстановление собора Святой Софии, вряд ли сильно поможет», — подчёркивает он.

Тем временем экономика Турции движется к возможному обвалу, сказал Бильдт.

«В Турции назревает экономический кризис из-за растущего бюджетного и внешнего дефицита, который поддерживается за счёт огромных объёмов кредитов государственных банков. Долговое бремя уже было большой проблемой до пандемии COVID-19 и, несомненно, станет ещё хуже сейчас. Недавний кредит в размере 15 млрд долларов от бывшего союзника Турции Катара поможет на некоторое время. Но нынешняя ситуация не может – и, следовательно, не будет — длиться вечно», — пишет автор.

Бильдт считает, что политический разрыв в Турции теперь стал неизбежным, и это только вопрос того, какую форму примет назревающая трансформация.

«Это может означать плавный переход к менее централизованному механизму управления и возвращение на путь модернизации и выравнивания с Европой, за что должны болеть друзья Турции. Но теперь, когда Эрдоган знает, что дни его режима сочтены, Турция также может пойти по более драматичному и тревожному сценарию. Нельзя исключать и того, что Эрдоган просто откажется принять неблагоприятный вердикт электората», — заключает он.