В Алтайском крае спешившую вызов пожарную машину разорвало куски столкновении поездом

Все, что осталось от машины

24 июля днем в Тальменском районе Алтайского края произошла страшная авария на железной дороге: поезд протаранил мчавшуюся наперерез пожарную машину. В результате транспортное средство спасателей разорвало на части. По сообщению пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в ходе происшествия один человек погиб и трое пострадали.

Авария произошла в 15:21 на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино. Водитель пожарного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и допустил столкновение с проходящим порожним грузовым составом.

По оперативной информации, в результате происшествия погиб водитель и пострадали три пассажира автомобиля, произошел сход двух вагонов поезда. На месте работают восстановительные поезда со станций Алтайская и Камень-на-Оби, а также оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Между тем, очевидцы аварии утверждают, что пожарные спешили на вызов.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги уточнили также, что на 45 минут задержан пассажирский поезд № 140 сообщением Барнаул – Адлер. В настоящее время железнодорожники пытаются ввести поезд в график. Движение осуществляется по соседнему пути.